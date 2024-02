റിയാദ്: സൗദി പ്രോ ലീഗില്‍ ഞായറാഴ്ച നടന്ന അല്‍ നസര്‍-അല്‍ ഷബാബ് മത്സരത്തില്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലിരുന്ന് മെസി, മെസി എന്ന് ഉദ്‌ഘോഷിച്ച ആരാധകരെ നോക്കി അശ്ലീല ആംഗ്യം കാട്ടിയ അല്‍ നസര്‍ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനൊ റൊണാള്‍ഡോക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി വന്നേക്കുമെന്ന് സൂചന.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തില്‍ അല്‍ നസര്‍, അല്‍ ഷബാബിനെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് തോല്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. പെനല്‍റ്റി ഗോളാക്കി റൊണാള്‍ഡോ ടീമിനെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം മത്സരം അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലേ ഗ്രൗണ്ട് വിടും മുമ്പ് റൊണാള്‍ഡോക്കെതിരെ മെസി വിളികള്‍ ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ ആരാധകരെ നോക്കി അശ്ലീല ആംഗ്യം കാട്ടിയ റൊണാള്‍ഡോയുടെ നടപടി അല്‍ നസറിന്റെ ആവേശജയത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തിയിരുന്നു.

//After the final whistle, Ronaldo could be seen cupping his ear and repeatedly moving his hand in front of his pelvic area to the fans who were chanting #Messi𓃵 's name towards him

"#CR7𓃵 might have to face a possible investigation in this case 😲"#ronaldo pic.twitter.com/oVWrbFhdP7

— Jst aweSM (@JstAwesm) February 27, 2024