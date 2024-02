ബംഗളൂരു: വനിതാ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ തന്റെ അരങ്ങേറ്റം കളറാക്കി ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി താരം സജന സജീവന്‍. വനിത ഐപിഎല്ലിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിന്റെ സൂപ്പര്‍താരമായി മാറിയാണ് മാനന്തവാടിക്കാരിയായ സജന ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

ജയിക്കാന്‍ രണ്ട് പന്തില്‍ വേണ്ടത് അഞ്ച് റണ്‍സ്. ആദ്യ പന്തില്‍ ഹര്‍മന്‍പ്രീത് ഔട്ട്. ഒറ്റ പന്ത് ശേഷിക്കേ, വേണ്ടത് അഞ്ച് റണ്‍സ്. ഒരു ഫോര്‍ പോലും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ വിജയിപ്പിക്കില്ല. ആയിടത്തേക്കാണ് വയനാട്ടുകാരിയായ സജന സജീവന്‍ ബാറ്റുമായെത്തുന്നത്. ആലിസ് കാപ്‌സിയുടെ ഓവറിലെ ആ അവസാന പന്ത് സജന സിക്‌സര്‍ തൂക്കി. ഫലത്തില്‍ ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിനെതിരേ മുംബൈക്ക് ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ജയം… സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഡിയോയും.

The result was not what we hoped for but what a finish by Sajju the debutant!

Comes from a humble background, lost almost everything in the Kerala floods, walks in when the team requires 1 ball 5 runs and hits an effortless six!

What a story and more over what a player! 🙌🏻 https://t.co/GFed06yrO2

— Jemimah Rodrigues (@JemiRodrigues) February 23, 2024