അബുദാബി: ഏറെ നാളുകളായി വിശ്വാസികള്‍ കാത്തിരുന്ന ആ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം ദീപനാളങ്ങളാല്‍ പ്രോജ്വലിപ്പിച്ച് പ്രധാന സേവകന്‍. അറബ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഹിന്ദുക്ഷേത്രമായ ബോച്ചസന്‍വാസി അക്ഷര പുരുഷോത്തം സ്വാമിനാരായണ്‍ സന്‍സ്ത മന്ദിര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.

#WATCH | Prime Minister Modi and UAE Tolerance Minister Nahyan bin Mubarak Al Nahyan felicitated at the inaugural event of BAPS Hindu Mandir, in Abu Dhabi. pic.twitter.com/nqBEenL5bt

— ANI (@ANI) February 14, 2024