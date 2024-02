മുംബൈ: സംഗീത പരിപാടിക്കിടെ ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ആരാധകനെ മൈക്കുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് അയാളുടെ ഫോണ്‍ വാങ്ങി വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു ഗായകനും ടിവി അവതാരകനുമായ ആദിത്യ നാരായണ്‍. മോശം പെരുമാറ്റത്തിനും അപമര്യാദയ്‌ക്കും ഗായകനെ വിമർശിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ വൈറലായതിന് പിന്നാലെ നെറ്റിസൺസ്.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു കോളേജിൽ ആദിത്യയുടെ സംഗീത പരിപാടി നടത്തുകയായിരുന്നു. പരിപാടി ഫോണില്‍ റെക്കോഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ആരാധകന് അടുത്തുകൂടെ റാംപില്‍ നടന്ന ആദിത്യ ആരാധകനെ മൈക്കിനാല്‍ ഇടിച്ച് ഫോൺ പിടിച്ചുവാങ്ങി വേദിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

ഇവന്‍റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനാണ് ആരാധകനോട് ആദ്യത്യ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് വീഡിയോയ്‌ക്ക് അടിയില്‍ ചിലര്‍ കമന്‍റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ചിത്രമായ ഡോണിലെ “ആജ് കി രാത്” എന്ന ഗാനമായിരുന്നു ആദിത്യ ആ സമയത്ത് ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാട്ടു പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.

What is this #adityanarayan 🥲 pic.twitter.com/Gqy7fRo3F6

