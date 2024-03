കൊച്ചി: കാണാതായ 20 വയസുളള ഇതര സംസ്ഥാന യുവതിയെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ്. മേഘാലയ സ്വദേശിനി 20 വയസുള്ള മോനിഷ എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെയാണ് കാണാതായത്.

ജനുവരി 20 രാവിലെ 7.00 മണി മുതലാണ് യുവതിയെ കാണാതായത്. കാക്കനാട് നിലംപതിഞ്ഞിമുകളിലുള്ള കെന്നഡ് ബഡ്ജറ്റ് ലോഡ്ജിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. തൊട്ടുടുത്ത മുറിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ദീപക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബേത് ബഹദൂര്‍ ഛേത്രി എന്നയാള്‍ക്ക് ഒപ്പം പാലാരിവട്ടത്തെ റസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഇന്റര്‍വ്യൂവിന് പോകുകയാണന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങിയത്.

എന്നാല്‍, എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായതോടെ ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് പൊലീസില്‍ പരാതി ലഭിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. യുവതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ ഈ നമ്പറുകളില്‍ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. Inspector of Police 9497962051, Sub Inspector of Police 9497962053, Infopark Police Station – 04842415400.