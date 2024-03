ചെന്നൈ:മോദി തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെന്നൈയില്‍ പങ്കെടുത്ത പൊതുയോഗ വേദിയില്‍ വൈജയന്തിമാലയും എത്തി. അവര്‍ മോദിയെ ഷാള്‍ പുതപ്പിച്ചു. വൈജയന്തിമാലയ്‌ക്ക് മുന്‍പില്‍ കൂപ്പുകൈകളോടെ നില്‍ക്കുന്ന മോദിയുടെ ചിത്രം ഏറെ പങ്കുവെയ്‌ക്കപ്പെട്ടു.

രാഷ്‌ട്രീയവേദികളില്‍ വരാത്ത വൈജയന്തിമാലയുടെ സാന്നിധ്യം തമിഴ്നാട്ടില്‍ മോദിയ്‌ക്കുള്ള സ്വീകാര്യത കൂടിവരുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

Glad to have met Vyjayanthimala Ji in Chennai. She has just been conferred the Padma Vibhushan and is admired across India for her exemplary contribution to the world of Indian cinema. pic.twitter.com/CFVwp1Ol0t

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024