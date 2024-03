മുംബൈ: ചൈനയില്‍ നിന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ നഗരമായ കറാച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മാള്‍ട്ടയുടെ പതാകയുള്ള ചരക്കുകപ്പല്‍ മുംബൈയില്‍ സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തു.

ആണവായുധ പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സാമഗ്രികള്‍ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടത്തുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് നവഷേവ തുറമുഖത്ത് സിഎംഎസിജിഎം ആറ്റില എന്ന ചരക്കുകപ്പല്‍ തടഞ്ഞത്. ജനുവരി 23ന് നടന്ന സംഭവം ഇന്നാണ് അധികൃതര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

STORY | Ship suspected to contain dual-use consignment for Pak's nuclear programme stopped at Mumbai port

READ: https://t.co/asj26BG10M pic.twitter.com/XLRRZI5xUy

— Press Trust of India (@PTI_News) March 2, 2024