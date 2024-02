ലഖ്നോ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ രാഷ്‌ട്രീയലോക്ദളും(ആര്‍എല്‍ഡി) ജയന്ത് ചൗധരിയും എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് മാറി. ഇതോടെ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ സീറ്റുകള്‍ തൂത്തുവാരുമെന്ന് ഉറപ്പായി. അവിടെ ബിജെപിയ്‌ക്ക് എതിരാളികള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇതോടെ സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് ആര്‍എല്‍ഡി. ഇവര്‍ ഇക്കുറി എന്‍ഡിഎയ്‌ക്കൊപ്പം ചേരുന്നതോടെ അഖിലേഷ് യാദവും കോണ്‍ഗ്രസും യുപിയില്‍ തീരെ ദുര്‍ബലമാവും. അപ്നാദള്‍ ഇക്കുറിയും എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് ഒപ്പം തന്നെയാണ്.

#WATCH |Delhi: On joining NDA, RLD chief Jayant Chaudhary says, "…I took this decision after speaking to all the MLAs and workers of my party. There was no big planning behind this decision, we had to take this decision within a short time because of the situation. We want to… pic.twitter.com/oCokYUX8gA

— ANI (@ANI) February 12, 2024