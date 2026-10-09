ഡർബൻ: ഏറെക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും ക്യാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിനും ശേഷം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം നിക്ക് മാഡിസണിന് നിരാശാജനകമായ തുടക്കം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഡർബൻ ടെസ്റ്റിൽ 33 പന്തുകൾ നേരിട്ടിട്ടും റണ്ണൊന്നും നേടാനാകാതെ പുറത്തായതോടെ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണർമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്തുകൾ നേരിട്ട് ഡക്കായ താരമെന്ന റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലായി.
2016 നവംബറിലാണ് മാഡിസൺ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അതേ വർഷം ഡിസംബറിൽ അവസാന ടെസ്റ്റ് കളിച്ച അദ്ദേഹം, ഏകദേശം പത്തുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് വീണ്ടും ടീമിലെത്തിയത്. ഡർബനിലെ കിംഗ്സ്മീഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംനേടിയെങ്കിലും, തിരിച്ചുവരവ് ബാറ്റിങ്ങിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകിയില്ല. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം 11-ാം ഓവറിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പേസർ മാർക്കോ ജാൻസനാണ് മാഡിസണെ പുറത്താക്കിയത്.
ഇതോടെ, ടെസ്റ്റിൽ റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്തുകൾ നേരിട്ട ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണറെന്ന മോശം റെക്കോർഡ് മാഡിസൺ സ്വന്തമാക്കി. നേരത്തേ 2022-ലെ ആഷസ് പരമ്പരയിൽ 22 പന്തുകൾ നേരിട്ടശേഷം ഡക്കായ ഡേവിഡ് വാർണറുടെ പേരിലായിരുന്നു ഈ റെക്കോർഡ്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഓപ്പണർമാരുടെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഡക്ക് പ്രകടനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലും മാഡിസൺ ഇടംപിടിച്ചു. 1995-ൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 39 പന്തുകൾ നേരിട്ട് പുറത്തായ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഡാരിൻ മുറെയാണ് ഈ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ളത്. 2000-ൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ 36 പന്തുകൾ നേരിട്ടശേഷം റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായ സിംബാബ്വെ താരം ട്രെവർ ഗ്രിപ്പറാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
മാഡിസണിന് ഇന്നിങ്സിനിടെ ഒരിക്കൽ പുറത്താകലിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. നാലാം ഓവറിൽ വിയാൻ മൾഡറിന്റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു അപ്പീൽ ഉയർന്നെങ്കിലും, പന്ത് ബാറ്റിൽ തട്ടിയിരുന്നോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക റിവ്യൂ എടുത്തില്ല. ഏതാനും ഓവറുകൾ കൂടി ക്രീസിൽ തുടർന്ന ശേഷമാണ് ജാൻസന്റെ പന്തിൽ മാഡിസൺ പുറത്തായത്.
എന്നാൽ, ഈ നിരാശാജനകമായ ഇന്നിങ്സിനപ്പുറം മാഡിസണിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. 2025 ഏപ്രിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വൃഷണാർബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. രോഗം ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും ലിംഫ് നോഡുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയനായ താരം, അതേ വർഷം ജൂലൈയിൽ ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി.
കളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വൈദ്യപരിശോധനയിൽ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ സെപ്റ്റംബറിൽ പരിശീലനം പുനരാരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അദ്ദേഹം, വൺഡേ കപ്പിൽ വിക്ടോറിയയ്ക്കെതിരെ ന്യൂ സൗത്ത് വെയിൽസിനായി 126 റൺസ് നേടി ശ്രദ്ധേയമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി.
രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ 88 മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമായ ശേഷമാണ് മാഡിസൺ വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടെസ്റ്റ് കുപ്പായമണിഞ്ഞത്. ഇതോടെ, രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഇടവേളയെന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ റെക്കോർഡും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി. ബാറ്റിങ്ങിൽ തിരിച്ചുവരവ് നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ഗുരുതരമായ രോഗത്തെ അതിജീവിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതുതന്നെ മാഡിസണിന്റെ കരിയറിലെ ശ്രദ്ധേയമായ അധ്യായമാണ്.